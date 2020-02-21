Ростовчанин Баста придумал новый комичный образ



Ростовчанин Баста придумал для себя новый комичный образ. Исполнитель создал нового персонажа с помощью искажающего лицо эффекта для камеры.



Василий Вакуленко (Баста) призвал фанатов отмечать под постом в своем микроблоге всех знакомых Юр. Сам репер отметил Юрия Дудя, но журналист на это никак не отреагировал. Не смог пройти мимо ролика комик Илья Соболев. Он поинтересовался, как же Василия все-таки зовут на самом деле.



Новоиспеченный персонаж Басты просит называть его исключительно Юрием, не используя уменьшительно-ласкательных форм. Так его прозвали якобы в честь тетки.







Стоит отметить, что Юрий – далеко не первый образ Василия Вакуленко. В 2007 году он создал свой альтер-эго НоГГано – фактически другого артиста со своими альбомами и концертами. Затем стали появляться уже «инстаграмные» образы Басты. Среди них обольститель Стас Корнилов, бизнесмен Серега «Лосьон», каратист по прозвищу Маленький Лисенок, пухленький Саша Бунтарь и другие.