Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовский рэпер Баста представил новый клип на песню «Космос»

Ростовский рэпер Баста представил новый клип на песню «Космос»
Ростовский рэпер Баста представил новый клип на песню «Космос». Видео опубликовано на странице исполнителя в «Инстаграме».

У нового творения Басты нет сюжета. В клипе кадры советской хроники и съемки из космоса сменяют видео обнаженных моделей и психоделических изображений. Поклонники Василия Вакуленко оценили не похожий на другие клип рэпера.

– Баста возвращается! Достойно! Ибо я уже потерял надежду на прежние рифмы, музыку. Стары Баста топ! – написал один из комментаторов.

Трек «Космос» Василий Вакуленко записал совместно с певицей Чарушей. Песня появилась еще в 2016 году.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.