Ростовский рэпер Баста представил новый клип на песню «Космос»



Ростовский рэпер Баста представил новый клип на песню «Космос». Видео опубликовано на странице исполнителя в «Инстаграме».



У нового творения Басты нет сюжета. В клипе кадры советской хроники и съемки из космоса сменяют видео обнаженных моделей и психоделических изображений. Поклонники Василия Вакуленко оценили не похожий на другие клип рэпера.



– Баста возвращается! Достойно! Ибо я уже потерял надежду на прежние рифмы, музыку. Стары Баста топ! – написал один из комментаторов.



Трек «Космос» Василий Вакуленко записал совместно с певицей Чарушей. Песня появилась еще в 2016 году.

