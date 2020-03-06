Ростовский рэпер Баста поздравил женщин с 8 марта: видео



Знаменитый музыкант ростовчанин Баста поздравил подписчиц с международным женским днем. Свое видео-обращение Василий Вакуленко опубликовал 8 марта в «Инстаграм».



Рэп-исполнитель старается на каждый праздник записать какое-нибудь доброе видео. Женский день не стал исключением. Вакуленко поздравил женщин с праздником и кинула камеру лепестки роз. После, ростовчанин сложил руки в виде знака сердца, чем тронул своих подписчиков.



- С праздником, дорогие девушки и женщины, - отметил Баста в ролике. - Я желаю вам любви, счастья и миллион алых роз.







Фанатов обрадовало новое видео их кумира. За один день публикация набрала более 300 тысяч просмотров.



Напомним, Василий Вакуленко славится большим количеством сценических образов. Ранее его называли НоГГано, а до этого он именовался как Денди. Теперь у ростовчанина появился новый персонаж - Юра, созданный при помощи искажающего лицо спецэффекта. Очередная шутка музыканта повеселила его подписчиков.