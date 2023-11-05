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Ростовчане стали свидетелями северного сияния 5 ноября

Ростовчане стали свидетелями северного сияния 5 ноября
Жители Ростова стали свидетелями северного сияния. Уникальное природное явление поразило горожан вечером 5 ноября.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно ярко-красного свечения. Его можно было наблюдать, несмотря на уличное освещение и свет в домах людей.

- Никогда не видела, чтобы на юге России было нечто подобное. Удивительно!, - написала пользователь сети.

Отметим, что северное сияние зависит от магнитных бурь. Многие метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, усталость или головные боли.
Автор основного изображения: Николай Демин
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