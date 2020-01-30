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Ростовчане раскритиковали выступление Ольги Бузовой на закрытом корпоративе в Ростове

Ростовчане раскритиковали выступление Ольги Бузовой на закрытом корпоративе в Ростове
Жители Ростова-на-Дону раскритиковали выступление Ольги Бузовой на закрытом корпоративе. Звезда приехала поздравить сотрудников крупной сети супермаркетов 1 февраля.

Сотрудники компании, которым посчастливилось увидеть артистку вживую, оказались недовольны ее выступлением. Несмотря на то, что выкладывалась она на полную силу, гости заметили, что пела Ольга под фонограмму и иногда не попадала в музыку.

При этом нашлись и довольные. Многие сотрудники пели вместе с Бузовой ее хиты и танцевали под зажигательные песни.

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