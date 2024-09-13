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Жители Ростова просят спилить аварийное дерево в центре Ростова

Жители Ростова просят спилить аварийное дерево в центре Ростова
В центре Ростова жители просят спилить аварийное дерево. Соответствующую жалобу оставили на сайте Благоустройства 13 сентября.

По словам горожан, дерево находится на пересечении Социалистической и Халтуринского. Растение расположено недалеко от школы № 55.

- Также засохшие ветви имеет дерево на Халтуринском – между Социалистической и Серафимовича. С них уже начинают падать ветки с риском нанести травмы жителям города и нарушить электроснабжение зданий. Просим принять меры, а также произвести осмотр на аварийное состояние соседних деревьев, - сказано в сообщении.

При этом с просьбой спилить дерево ростовчане обращались еще месяц назад. Администрация пообещала выполнить работы до 31 августа, однако проблема все еще не решена.

Каждый день на участке в школу идут дети. В любой момент часть растения может упасть прямо на их голову. Чтобы избежать происшествий, горожане просят его спилить.
Фото: Благоустройство
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