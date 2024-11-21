В Ростове жители просят спилить аварийное дерево на Сержантова

Фото: Благоустройство

В Ростове на Сержантова жители просят спилить аварийное дерево. Снимки ветхого растения горожане опубликовали 21 ноября на сайте благоустройства.По словам местных жителей, растение находится возле дома № 9/27. Со временем оно начало разваливаться: одна из веток уже упала на припаркованную машину. Прямо напротив дерева стоит многоквартирный дом. В любой момент растение упадет прямо на постройку.- Просьба принять меры по устранению дерева, - сказано в жалобе.Каждый день на территории проходят сотни людей. Они переживают, что в следующий раз ветка может упасть им на головы. Чтобы избежать происшествий, люди просят в ближайшее время спилить дерево.