Жители Ростова просят восстановить разрушенную площадку на Еременко

В Ростове жители просят восстановить разрушенную площадку. Соответствующую жалобу разместили в соцсетях 16 марта.

Как рассказали ростовчане, проблемная ситуация сложилась на Еременко,54. Со временем ее вид ухудшился: вокруг площадки скапливается мусор – бутылки, пакеты и даже шины от авто. Ограждающая сетка закреплена неплотно п периодически падает. На конструкции пропали и качели.
- Это очень небезопасно. Очень прошу разобраться,- пишут горожане.

Для безопасности детей проблему просят решить как можно скорее.
Фото: Благоустройство
Еще по теме:

