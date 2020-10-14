Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане предложили не отменять автобус №98

Ростовчане предложили не отменять автобус №98
Жители Ростова предложили вернуть автобус №98, следовавший по маршруту ГПЗ-10 - вокзал «Сельмаш». Инициатива Марины Пивневой появилась 15 октября на городском портале.

По мнению Марины, отмена маршрута №98 доставляет жителям Советского района большие неудобства.

- Он являлся единственным маршрутом от ГПЗ-10, который проходил по Садовой до Сельмаша, - пишет ростовчанка.

Теперь, когда его отменили, многим людям приходиться ездить с пересадками, тратя на проезд лишние деньги. Особенно сложно добираться в этой ситуации в час пик.

Напомним, с 15 октября власти города расторгли договор с перевозчиком ООО «Янтарь 1», обслуживающий маршрут №98. Такое решение администрация приняла из-за регулярного недовыпуска автобусов на маршруты и другие нарушения.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.