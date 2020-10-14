Ростовчане предложили не отменять автобус №98
Жители Ростова предложили вернуть автобус №98, следовавший по маршруту ГПЗ-10 - вокзал «Сельмаш». Инициатива Марины Пивневой появилась 15 октября на городском портале.
По мнению Марины, отмена маршрута №98 доставляет жителям Советского района большие неудобства.
- Он являлся единственным маршрутом от ГПЗ-10, который проходил по Садовой до Сельмаша, - пишет ростовчанка.
Теперь, когда его отменили, многим людям приходиться ездить с пересадками, тратя на проезд лишние деньги. Особенно сложно добираться в этой ситуации в час пик.
Напомним, с 15 октября власти города расторгли договор с перевозчиком ООО «Янтарь 1», обслуживающий маршрут №98. Такое решение администрация приняла из-за регулярного недовыпуска автобусов на маршруты и другие нарушения.