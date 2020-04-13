В Ростове до мая отменили 14 остановок общественного транспорта

Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону отменили сразу несколько остановок общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы перестанут высаживать и брать пассажиров на 14 пунктах.Изменения будут действовать с 19 апреля по 3 мая. В течение двух недель не будет остановок «Левенцовка» и «посёлок Первомайский» на улице Пескова, «улица Богачёва», «Судоверфь», «улица Кулагина» и «переулок Кущевский» на Портовой, ДГТУ на проспекте Нагибина, «2-я линия» и «14-я линия» на Шолохова, «проспект Шолохова», «4-я линия» и «14-я линия» на Ченцова, а также «переулок Молочный» на проспекте 40-летия Победы.В городской администрации пояснили, что такие изменения связаны с запретом посещения кладбищ. Указанные остановочные пункты находятся вблизи мест захоронений и власти, видимо, решили, что люди выходят на этих пунктах только для того, чтобы навестить могилы. О том, что без доступа к транспорту остались сотни людей, чьи дома и места работы расположены в этих районах, никто не задумался.В сообщении также говорится, что автобус маршрута № 77 «Покровский храм — Центральный рынок» будет ходить до площади Добровольского. Автобус № 30 «Аквапарк «Осьминожек» - Сельмаш» пойдёт через бульвар Комарова, проспект Космонавтов, затем развернётся в створе Комарова и поедет опять на Космонавтов.