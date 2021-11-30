В Ростове третьи сутки затапливает переулок Днепровский

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове жители девятого подъезда дома № 103/18 жалуются на воду, бьющую из-под земли и затопившую всю улицу. Об этом ростовчане написали на популярном портале городских проблем.Жильцы дома признаются, что устали от постоянной сырости и грязи, огромных луж. В подтверждение своим словам они прикрепили фотографии, на которых видны последствия постоянного подтопления. По переулку сверху вниз стекают потоки воды, всюду грязь, и пройти бывает просто невозможно.На популярном городском портале ростовчане просят администрацию устранить течь.