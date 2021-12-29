Ростовчане пожаловались на плохие дороги в микрорайоне Рабочий городок

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Ростове-на-Дону жители микрорайона Рабочий городок жалуются на ужасное качество дорог. Выбоины образовались на пересечении улицы Стадионной с Комсомольской площадью. Об этом горожане написали на популярном портале городских проблем.Ямы на дороге представляют опасность прежде всего для водителей, особенно в период затяжных ливней, когда выбоины полностью скрыты водой. Автовладельцы жалуются на то, что им приходится тратиться на ремонт машины: то колесо провалится, то из-за постоянной тряски придет в негодность какая-нибудь деталь. Пешеходам также непросто, ведь ямы зачастую не видно, и горожане рискуют угодить в холодную и глубокую лужу.Ростовчане разместили на сайте фотографии проблемного участка дороги.