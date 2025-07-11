Фото: Дондей

В Таганроге обломки БПЛА приземлились на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Информацию предоставила глава города Светлана Камбулова. Происшествие случилось утром 11 июля.По информации, предоставленной губернатором Юрием Слюсарём, в период с 6:27 до 7:10 в Таганроге была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.Светлана Камбулова рассказала, что беспилотник был успешно нейтрализован силами мобильной группы.- Его обломки приземлились на территории ТАНТК им. Г. М. Бериева, — уточнила Камбулова. — Жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.