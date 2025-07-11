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В Таганроге обломки БПЛА приземлились на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева

В Таганроге обломки БПЛА приземлились на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева
В Таганроге обломки БПЛА приземлились на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева. Информацию предоставила глава города Светлана Камбулова. Происшествие случилось утром 11 июля.

По информации, предоставленной губернатором Юрием Слюсарём, в период с 6:27 до 7:10 в Таганроге была отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

Светлана Камбулова рассказала, что беспилотник был успешно нейтрализован силами мобильной группы.

- Его обломки приземлились на территории ТАНТК им. Г. М. Бериева, — уточнила Камбулова. — Жертв и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Фото: Дондей
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