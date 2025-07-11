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Жители Ростовской области опубликовали снимки своих питомцев, измученных жарой

Жители Ростовской области опубликовали снимки своих питомцев, измученных жарой
В Ростовской области установилась аномальная жара. В некоторых районах 10 июля температура поднялась до +50 градусов. От зноя страдали не только люди, но и их домашние животные.

Несмотря на невыносимую жару, питомцы ростовчан все равно стремились на свежий воздух. Они искали прохладные тенистые уголки и наслаждались летним теплом. Ростовчане, увидев это, решили поделиться снимками в социальных сетях.

Ветеринары предупреждают, что в такую погоду нужно особенно внимательно следить за своими питомцами. Им необходимо регулярно менять воду и не допускать перегрева. Животные могут заснуть под палящим солнцем и получить тепловой удар.
Фото: соцсцети
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