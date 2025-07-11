Жители Ростовской области опубликовали снимки своих питомцев, измученных жарой

Фото: соцсцети

В Ростовской области установилась аномальная жара. В некоторых районах 10 июля температура поднялась до +50 градусов. От зноя страдали не только люди, но и их домашние животные.Несмотря на невыносимую жару, питомцы ростовчан все равно стремились на свежий воздух. Они искали прохладные тенистые уголки и наслаждались летним теплом. Ростовчане, увидев это, решили поделиться снимками в социальных сетях.Ветеринары предупреждают, что в такую погоду нужно особенно внимательно следить за своими питомцами. Им необходимо регулярно менять воду и не допускать перегрева. Животные могут заснуть под палящим солнцем и получить тепловой удар.