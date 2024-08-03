Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе № 33

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В Ростове-на-Дону жители пожаловались на нерабочие кондиционеры в автобусе № 33. Жалобу об этом горожане опубликовали на сайте Благоустройства.Как сообщили местные жители, в общественном транспорте есть всего лишь три узкие форточки. Из-за недостаточного кондиционирования пассажирам жарко в автобусе. За окном температура воздуха достигает +30…+35 градусов.Несмотря на проверки, которые проводят каждый год, в некоторых автобусах все еще работает кондиционер. Людям приходится ехать в душных салонах, чтобы добраться до места назначения.Отметим, что нередко пассажирам становится плохо в салоне автобуса. Из-за недостатка воздуха люди могут даже потерять сознание.