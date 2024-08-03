Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе № 33

Ростовчане пожаловались на неработающие кондиционеры в автобусе № 33
В Ростове-на-Дону жители пожаловались на нерабочие кондиционеры в автобусе № 33. Жалобу об этом горожане опубликовали на сайте Благоустройства.

Как сообщили местные жители, в общественном транспорте есть всего лишь три узкие форточки. Из-за недостаточного кондиционирования пассажирам жарко в автобусе. За окном температура воздуха достигает +30…+35 градусов.

Несмотря на проверки, которые проводят каждый год, в некоторых автобусах все еще работает кондиционер. Людям приходится ехать в душных салонах, чтобы добраться до места назначения.

Отметим, что нередко пассажирам становится плохо в салоне автобуса. Из-за недостатка воздуха люди могут даже потерять сознание.
Фото: СоцСети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.