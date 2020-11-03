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Ростовчане попросили сделать пешеходный переход на Малом Зелёном Кольце

Ростовчане попросили сделать пешеходный переход на Малом Зелёном Кольце
В Ростове-на-Дону жители Первомайского района попросили сделать пешеходный переход на улице Малое Зелёное Кольцо. Соответствующее обращение разместили на портале благоустройства города 6 ноября.

Ростовчане пожаловались, что из-за отсутствия «зебры» и знака людям приходится перебегать проезжую часть, нарушая при этом правила дорожного движения. Но другой альтернативы для них нет.

- Пешеходный переход соединял бы останову «Корневой переулок» и тротуар на противоположной стороне, - предложили инициаторы.

Отметим, в этом районе города довольно часто происходят ДТП и аварии с участием пешеходов. К тому же недалеко от «проблемного места» находится рынок. Жителям с тяжёлыми пакетами продуктов приходится преодолевать большое расстояние, чтобы перейти дорогу по «зебре» и добраться до остановки общественного транспорта.

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