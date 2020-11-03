Ростовчане попросили сделать пешеходный переход на Малом Зелёном Кольце

В Ростове-на-Дону жители Первомайского района попросили сделать пешеходный переход на улице Малое Зелёное Кольцо. Соответствующее обращение разместили на портале благоустройства города 6 ноября.Ростовчане пожаловались, что из-за отсутствия «зебры» и знака людям приходится перебегать проезжую часть, нарушая при этом правила дорожного движения. Но другой альтернативы для них нет.Отметим, в этом районе города довольно часто происходят ДТП и аварии с участием пешеходов. К тому же недалеко от «проблемного места» находится рынок. Жителям с тяжёлыми пакетами продуктов приходится преодолевать большое расстояние, чтобы перейти дорогу по «зебре» и добраться до остановки общественного транспорта.