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Ростовчане в Левенцовке на сутки останутся без воды в адскую жару

Ростовчане в Левенцовке на сутки останутся без воды в адскую жару
В Ростове-на-Дону запланировано массовое отключение воды в микрорайоне Левенцовский. С 4 июля от коммуникации будут отрезаны тысячи людей.

Питьевая жидкость перестанет поступать в дома с 08:30. Неудобства коснутся тех, кто проживает в границах: улица Еременко — проспект Солженицына — улица Ткачева — улица Жданова. Восстановить водоснабжение обещают 5 июля до 08:30.

По информации «Ростовводоканала», меры связаны с переподключением нового водопровода по улице Ерёменко.

Напомним, что с 4 по 6 июля в городе прогнозируют повышение температуры до +40...+42 градусов. Ростовчанам, которые столкнутся с отключением, рекомендуют сформировать как можно больше запасов питьевой жидкости, чтобы перенести непогоду.
Фото: Ростов.Ру
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