Ростовчанам разрешили в период самоизоляции посещать гипермаркеты и пункты выдачи онлайн-заказов
Режим самоизоляции значительно ограничил возможность передвижения ростовчан. Правила ужесточаются с каждым днём. Людей, гуляющих по городу без причины, уже начали штрафовать.
В связи с этим у жителей Ростова-на-Дону появилась масса вопросов по передвижению в границах города. Их стало ещё больше после того, как 5 апреля в центре донской столицы установили заграждающие конструкции. В частности, многих ростовчан интересовал вопрос, можно ли ездить в супер и гипермаркеты, если она находятся далеко от дома. Как правило, в магазинах такого формата больше ассортимент и цены на порядок ниже.
- Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок, - пояснили в правительстве Ростовской области. - Данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в магазинах у дома и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
В региональном правительстве добавили, что во всех торговых форматах должны быть соблюдены санитарные требования и принципы социальной дистанции между покупателями. Наверняка, ростовчане заметили, что в большинстве магазинов на полу наклеены полоски, предназначенные для соблюдения расстояния между людьми. Они появились после распоряжения губернатора о введении режима ограничения. Документ обязал торговые площадки, которые продолжат работу, ограничить нахождение в помещении людей, исходя из нормы не менее четырёх квадратных метров на одного человека.
Также с введением режима самоизоляции, значительно вырос спрос на покупки через Интернет. И если заказ-онлайн можно сделать, не выходя из дома, то забирать товар нужно в пункте выдачи.
- Передвигаться до пунктов выдачи заказов можно, при этом важно соблюдать социальную дистанцию непосредственно в пункте выдачи, - отметили в правительстве области. - В качестве подтверждения можно предъявить смс о готовности товара к выдаче.
Напомним, жителям области предписано соблюдать режим самоизоляции. Допускается выходить из дома только в магазин, аптек, поликлинику, а также, чтобы навестить пожилых родственников.
Как сообщалось ранее, в местах установки ограждений появятся посты контроля.