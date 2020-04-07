Дончанам объяснили, почему нельзя выходить на одиночные прогулки в период самоизоляции
Фото: Алексей Бойко
Жителям Ростовской области объяснили, почему нельзя совершать даже одиночные прогулки на улице. Разъяснения дала министр здравоохранения донского региона Татьяна Быковская.
В области действует режим обязательной самоизоляции, и людям запрещено покидать дом за исключением нескольких случаев. Так, выйти можно только в магазин, аптеку, чтобы выгулять собаку, выкинуть мусор, оказать помощь пожилому родственнику и проследовать к месту работы. Также меры ввели для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, снижая возможность распространения пандемии коронавируса.
Жители донского региона остаются недовольны такими мерами и не хотят сидеть долгое время в четырёх стенах. Они спрашивали, почему им нельзя прогуляться в одиночестве на улице, не контактируя с другими людьми. Министр здравоохранения пояснила, что существует опасность подхватить опасную болезнь, даже прикоснувшись к какому-либо предмету. Находясь на улице, человек может дотронуться до скамейки, остановочного пункта и прочего. Коронавирус какое-то время живёт на поверхностях, поэтому дончан и обязали оставаться дома.
Напомним, в Ростовской области с 31 марта введён режим самоизоляции. Жителям Дона запрещается покидать свои дома. Допускается выход в магазин, аптеку, прогулка с животными, но только в пределах 100-метровой зоны от своего дома.
Жителям региона также можно посещать родственников старше 65 лет при соблюдении определённых условий. Позже дончанам разрешили ездить в гипермаркеты, на рынки и ярмарки.
За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. 30 марта Госдума увеличила их размер. В настоящее время штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей. В Ростове суды уже выносят решения о штрафах на граждан в размере 15 тысяч рублей. На улицах города увеличилось количество патрулей, составляющих протоколы на нарушителей. На днях на службу заступили конные наряды казаков.
Добавим, что по данным на утро 9 апреля в Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения коронавирусной инфекции. Всего под медицинским наблюдениям находятся 2 863 пациента. Большая часть из них, 2 656, наблюдаются дома