Полицейские в Ростовской области пока не установили нормы контроля за режимом самоизоляции



В Ростовской области с ночи 31 марта действует всеобщий режим самоизоляции. Накануне такое распоряжение подписал губернатор региона.



Так, местных жителей обязали находиться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости. Горожане могут сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или выгулять собаку в радиусе 100 метров от места проживания. Также исключением являются случаи, когда человеку требуется медицинская помощь или он направляется по месту работы на предприятие, которое не приостановило свою деятельность.



Пока не сообщается, как будут контролировать соблюдение режима самоизоляции. В региональных управлениях МВД и Росгвардии утром 31 марта не смогли пояснить порядок надзора за людьми, которые покинули дом без веской причины.