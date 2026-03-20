Жители Ростовской области и Ростова сообщают об отключении Телеграмма 20 марта

Жители Ростовской области и Ростова сообщают об отключении Телеграмма 20 марта

Жители Ростовской области и Ростова-на-Дону жалуются на проблемы с мобильным приложением и веб-версией Telegram. Они не могут писать в чаты и просматривать новости в каналах.

В пятницу утром, 20 марта 2026 года, по всей России пользователи Telegram столкнулись с масштабным сбоем. Согласно данным портала DownDetector, количество жалоб резко возросло с раннего утра и достигло более 150 в час к 08:00 по московскому времени.

Пользователи сообщают о различных проблемах: сбои в работе мобильного приложения, отсутствие уведомлений о новых сообщениях, перебои в работе веб-версии мессенджера и общее отсутствие подключения, даже при использовании VPN.

Ранее многие россияне обходили возможные ограничения с помощью VPN-сервисов, но теперь этот метод не работает. IT-специалисты отмечают, что проблемы с Telegram в России накапливались в течение нескольких недель на фоне замедления работы сервиса. РКН сообщал ранее, что начнет замедлять работу мессенджера с 10 февраля. Данные меры связаны с игнорированием руководства мессенджера российских законов.
