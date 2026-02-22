Проводы зимы и прощение обид: ростовчанам напомнили главное правило Прощеного воскресенья

Фото: Дондей

22 февраля 2026 года православные христиане отметят Прощёное воскресенье – день, который символизирует окончание масленичной недели и открывает двери в Великий пост. Этот день, имеющий глубокие духовные корни, объединяет в себе народные традиции проводов зимы и церковные установления, направленные на подготовку к самому продолжительному и строгому посту в году.В церковном календаре последний день Масленицы известен как Сырная седмица и день Адамова изгнания. Название «Сырная седмица» отражает особенность этого периода – мясо из рациона последовательно исключается, но молочные продукты и яйца ещё разрешены. Такая постепенность помогает верующим мягко перейти к более строгим ограничениям Великого поста, подготавливая тело и дух к предстоящим духовным испытаниям.Ключевым смыслом Прощёного воскресенья является практика взаимного прощения. Православная традиция гласит, что искреннее примирение с Богом невозможно без примирения с ближними, без готовности отпустить обиды. В этот день принято обращаться к родным, друзьям и знакомым с просьбой: «Прости меня» или «Помиримся». В ответ звучит: «Бог простит, и я прощаю», что знаменует духовное освобождение от скопившихся обид и негативных эмоций.В Прощёное воскресенье верующим разрешается крестить детей. Венчание в этот день не проводится, так как это лучше сделать после Пасхи. Пара может официально зарегистрировать отношения, но от пышных торжеств стоит воздержаться, чтобы к вечеру полностью посвятить себя подготовке к Великому посту. К этому дню дом должен быть прибран, посуда вымыта, а недоеденная пища отдана животным, что символизирует очищение и щедрость.Главный запрет этого дня – любые проявления гнева, ссор, обид и даже негативных мыслей. Светлый праздник призван стать началом духовного очищения.• Конфликты и обиды: необходимо избегать любых конфликтных ситуаций, проявлять терпение и милосердие. Желательно отказаться даже от негативных мыслей.• Употребление алкоголя: алкоголь может спровоцировать ссоры и нарушить атмосферу мира и смирения, поэтому в этот день он не приветствуется.• Недоеденные блины: Все приготовленные блины должны быть съедены или отданы животным, что символизирует щедрость и отсутствие расточительности.• Тяжелый труд: не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой по дому и во дворе, однако приготовление пищи, включая блины, разрешается как часть праздничной традиции.Прощёное воскресенье – это время, когда принято обниматься и совершать троекратный поцелуй в знак примирения. Этот день является кульминацией масленичных гуляний, наполненных древними обрядами проводов зимы: весёлыми играми, плясками, семейными прогулками, катанием на санках. Традиционным завершением праздника является сожжение чучела Масленицы – символа уходящей зимы и всего плохого, что накопилось за год.День Прощёного воскресенья также призывает к добрым делам: подаянию милостыни, помощи нуждающимся, бездомным или животным из приютов. Считается, что добрые поступки в этот день особенно благодатны.