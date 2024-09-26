В Ростовской области ввели карантин из-за коричнево-мраморного клопа

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В донском регионе ввели карантин из-за коричнево-мраморного клопа. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального Россельхознадзора 25 сентября.Клопа обнаружили в одном из парков Зернограда. По этой причине на площади 69 тысяч гектаров введена карантинная фитосанитарная зона. Для борьбы с насекомым разработали программу по локализации очага и ликвидации вредителя.Коричнево-мраморный клоп — опасный сельскохозяйственный вредитель, который может нанести вред практически всем плодовым, бахчевым, ягодным, виноградным и декоративным растениям, а также фасоли, сое, кукурузе и сорным травам. Клоп прокусывает листья и плоды, высасывая из них соки. В результате на растениях появляются некротические пятна, через которые в них проникают возбудители болезней. Плоды теряют свой товарный вид, а если клопы поражают плодоножку, то они опадают.