СМИ: В Ростове массово закрываются рестораны
В Ростове-на-Дону многие рестораны и кафе массово закрываются. В 2025 году их стало меньше на 180, а в этом году может закрыться ещё 200. В начале 2026 года закрыли уже семь ресторанов, включая популярные места, такие как «Городская дача», «Тепло», Bar Italia, Luigi, «1460» и даже легендарный «Матадор». Об этом сообщает портал Donday
Владельцы ресторанов говорят, что у них много причин для закрытия. Некоторые не могут конкурировать с другими ресторанами, кто-то поднял цены из-за налогов. Ещё одна причина — люди стали меньше ходить в рестораны, потому что в магазинах можно купить готовую еду и заказать её домой или в офис.
Эксперты говорят, что даже небольшие супермаркеты предлагают вкусную еду по хорошим ценам. Это значит, что люди могут готовить такие же блюда дома и тратить меньше денег.
Особенно страдают кофейни. Раньше люди покупали кофе и круассаны в кофейнях по дороге на работу. Теперь их можно купить дешевле в супермаркетах.
Супермаркеты стали конкурентами для ресторанов. Они создают новые рабочие места и меняют привычки людей. Из-за этого рестораны теряют клиентов и зарабатывают меньше. Кроме того, растут цены на продукты, аренду и другие расходы. Это также влияет на доходы ресторанов.
Однако не все рестораны закрываются из-за денег. По словам Антона Вострикова, основателя проекта паста-бара «Тепло», некоторые используют повышение налогов как оправдание. Он считает, что нужно адаптироваться к новым условиям.
Команда «Тепло» решила изменить своё меню и подход к работе. Они сохранят название, но сделают ресторан другим. Антон говорит, что закрытие ресторанов будет продолжаться в 2026 году. Чтобы выжить, ресторанам нужно удивлять клиентов, быть гибкими и готовыми меняться. Те, кто сможет это сделать, не только выживут, но и смогут расти и развиваться.