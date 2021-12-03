Ростов, Таганрог и Шахты остаются лидерами по числу заболевших COVID-19

Фото: DonDay.ru.

В Ростовской области коронавирусом заболели жители всех городов и районов. За сутки с 5 по 6 декабря инфекцию подхватили 652 человека, из которых 185 - жители донской столицы. На втором месте по количеству зараженных остается Таганрог (38 человек), а на третьем - Шахты (35 человек).В Волгодонске положительные результаты тестов на COVID-19 получили 29 человек, в Новочеркасске - 22, в Аксайском районе - 18, в Неклиновском - 16. На территории Миллеровского района и Новошахтинска - по 15 новых пациентов с коронавирусом. В Азовском заболели 14 человек, в Красносулинском и Батайске - по 12, а в Белокалитвинском и Каменске-Шахтинском - по 11.По 10 жителей Зимовниковского, Песчанокопского и Азова также подхватили вирус. В Каменском, Сальском, Константиновском, Мясниковском и Гуково заболели по девять человек. По восемь случаев заражения выявили в Тарасовском и Семикаракорском районах, по семь - в Морозовском, Орловском, Егорлыкском и Октябрьском.Диагноз подтвердился у жителей Веселовского, Цимлянского районов и Донецка (по шесть зараженных). В Чертковском, Волгодонском, Зерноградском - по пять инфицированных. По четыре - в Кагальницком, Верхнедонском, Мартыновском, Кашарском, Обливском, Милютинском, Ремонтненском и Матвеево-Курганском.Также положительные результаты ПЦР-тестов получили по три человека из Целинского, Пролетарского, Боковского, Шолоховского, Усть-Донецкого и Родионово-Несветайского районов. В Заветинском, Багаевском, Дубовском, Куйбышевском и Зверево - по двое, а в Советском - всего один.