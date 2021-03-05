Ростов снова стал лидером по числу новых заболевших коронавирусом

Донская столица снова оказалась лидером среди муниципалитетов по числу новых заболевших COVID-19. В Ростове за последние сутки коронавирус выявили у 102 человек. 10 инфицированных - в Красносулинском районе, по 9 - в Таганроге и Кагальницком районе.Всего вирус подтвердился у жителей 38 муниципалитетов. За последние 24 часа положительные тесты на ковид получили 272 человека. Большая часть новых заболевших - это граждане от 46 до 65 лет, или 33,8%.