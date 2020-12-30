Ростов лидирует среди городов по числу новых заболевших COVID-19
Ростов снова оказался лидером среди городов по числу новых заболевших коронавирусом. В донской столице выявили 159 инфицированных.
На втором месте оказались Гуково и Белокалитвинский район. Тут по 12 зараженных. Далее идет Батайск - 11 заболевших. По 10 положительных тестов на COVID-19 получили жители Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Сальска и Новошахтинска.
Всего за последние сутки коронавирус подтвердился у 387 человек из 40 муниципалитетов.