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Ростов лидирует среди городов по числу новых заболевших COVID-19

Ростов лидирует среди городов по числу новых заболевших COVID-19
Ростов снова оказался лидером среди городов по числу новых заболевших коронавирусом. В донской столице выявили 159 инфицированных.

На втором месте оказались Гуково и Белокалитвинский район. Тут по 12 зараженных. Далее идет Батайск - 11 заболевших. По 10 положительных тестов на COVID-19 получили жители Каменска-Шахтинского, Новочеркасска, Сальска и Новошахтинска.

Всего за последние сутки коронавирус подтвердился у 387 человек из 40 муниципалитетов.

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