Фото: Ростов.ру

Ростов попал в список самых доступных городов для зимовки. Об этом 28 ноября сообщили эксперты «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».Специалисты рассчитали среднюю стоимость зимовки, включающую аренду жилья, услуги грузчиков и переезд. В Ростовской области эта сумма составляет около 46,3 тысячи рублей, что позволило региону занять четвертое место в рейтинге.Самое доступное место для зимовки оказалось в Волгоградской области — от 40,3 тысячи рублей. На втором месте — Новороссийск с 41,7 тысячи рублей, а на третьем — Астраханская область, где услуги обойдутся в 42,6 тысячи рублей.Самым дорогим городом на юге России для зимовки стал Сочи с ценой 84,1 тысячи рублей.