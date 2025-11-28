Новости
Ростов попал в список самых доступных городов для зимовки

Ростов попал в список самых доступных городов для зимовки. Об этом 28 ноября сообщили эксперты «Авито Недвижимость» и «Авито Услуги».

Специалисты рассчитали среднюю стоимость зимовки, включающую аренду жилья, услуги грузчиков и переезд. В Ростовской области эта сумма составляет около 46,3 тысячи рублей, что позволило региону занять четвертое место в рейтинге.

Самое доступное место для зимовки оказалось в Волгоградской области — от 40,3 тысячи рублей. На втором месте — Новороссийск с 41,7 тысячи рублей, а на третьем — Астраханская область, где услуги обойдутся в 42,6 тысячи рублей.

Самым дорогим городом на юге России для зимовки стал Сочи с ценой 84,1 тысячи рублей.
Фото: Ростов.ру
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.