Ростов остаётся самым заражённым COVID-19 городом среди 27 муниципалитетов региона

В Ростовской области выявили ещё 253 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые больные проживают в 27 городах и районах региона. Об этом сообщили в областном правительстве 6 октября.Ростов-на-Дону остаётся самым заражённым COVID-19 городом. За минувшие сутки в донской столице у 124 человек подтвердился «ковидный» диагноз. В Новошахтинске и Гуково тоже растёт число заболевших, там зарегистрировали 36 и 35 новых инфицированных соответственно. В Зверево 13 человек заболели коронавирусом, в Красносулинском районе - девять жителей, в Таганроге - шесть.В Аксайском районе положительные тесты на COVID-19 оказались у четверых человек, в Азовском районе - у троих местных жителей. По два человека заразились опасной болезнью в Батайске, Шахтах, Кагальницком и Мясниковском районах. Единичные случаи зафиксировали в Азове, Новочеркасске, Белокалитвинском, Верхнедонском, Каменском, Мартыновском, Морозовском, Неклиновском, Октябрьском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Сальском, Семикаракорском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.Напомним, в настоящее время власти Ростова решают вопрос с осенними каникулами для школьников. Планировалось, что дети останутся дома до двух недель в связи с неблагоприятной эпидситуацией в регионе. Также главный санврач области добавил, что школы должны уйти на каникулы в разные дни, составив предварительный график.