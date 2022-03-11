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Ростов опять стал лидером по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом

Ростов опять стал лидером по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом
Ситуация с распространением вируса на Дону постепенно начинает улучшаться. За последние сутки инфекция подтвердилась у 987 человек из 55 муниципалитетов.

Первое место по ежесуточному приросту досталось Ростову-на-Дону. В городе плюс 208 новых пациентов. Вторую строчку разделили Таганрог и Волгодонск. Тут по 60 зараженных. Третья строчка у Шахт, где 58 инфицированных.

В последнее время в регионе фиксируют случаи заражения омикроном. Он переносится намного легче, чем все другие штаммы.
Фото: Денис Демков.
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