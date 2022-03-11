Ростов опять стал лидером по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом

Фото: Денис Демков.

Ситуация с распространением вируса на Дону постепенно начинает улучшаться. За последние сутки инфекция подтвердилась у 987 человек из 55 муниципалитетов.Первое место по ежесуточному приросту досталось Ростову-на-Дону. В городе плюс 208 новых пациентов. Вторую строчку разделили Таганрог и Волгодонск. Тут по 60 зараженных. Третья строчка у Шахт, где 58 инфицированных.В последнее время в регионе фиксируют случаи заражения омикроном. Он переносится намного легче, чем все другие штаммы.