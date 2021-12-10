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Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых заболевших коронавирусом

Ростов и Таганрог - лидеры по числу новых заболевших коронавирусом
В Ростове снова выявили наибольшее число новых заболевших COVID-19. В городе за последние сутки положительные тесты на коронавирус получили 185 человек. Вторую строчку занимает Таганрог. В приморском городе - плюс 41 инфицированный. Третью позицию - 31 зараженный - занимают Шахты.

За последние сутки на Дону заболели ковидом 652 человека из 53 муниципалитетов. В целом обстановка в регионе остается напряженной. Ежедневно в области заражаются от 600 до 650 человек. В случае, если эпидситуация не начнет нормализовываться, то власти могут вернуть часть ограничений.

При этом губернатор Ростовской области ранее отмечал, что власти не преследуют цель вводить на Дону локдаун в период новогодних праздников.
Фото: Алексей Бойко.
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