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Ростов и Таганрог - снова в лидерах по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом

Ростов и Таганрог - снова в лидерах по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом
В Ростовской области продолжает бушевать коронавирус. За последние сутки опасное заболевание подтвердилось у 4 561 жителя 55 муниципалитетов. В регионе нет ни одного "чистого" от ковида района или города.

Лидером среди территорий вновь стал Ростов. Здесь COVID-19 нашли у 940 человек. Второе место досталось Таганрогу, где 260 новых пациентов, а третья позиция - у Волгодонска. В городе атомщиков - 246 зараженных.

Ситуация в области остается напряженной. На заболеваемости в регионе скажется наплыв беженцев из Донбасса. Всех граждан, прибывающих из ЛНР и ДНР, тестируют на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора уже выявили случаи заболевания среди приезжих.
Фото: Алексей Бойко.
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