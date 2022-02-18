Ростов и Таганрог - снова в лидерах по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает бушевать коронавирус. За последние сутки опасное заболевание подтвердилось у 4 561 жителя 55 муниципалитетов. В регионе нет ни одного "чистого" от ковида района или города.Лидером среди территорий вновь стал Ростов. Здесь COVID-19 нашли у 940 человек. Второе место досталось Таганрогу, где 260 новых пациентов, а третья позиция - у Волгодонска. В городе атомщиков - 246 зараженных.Ситуация в области остается напряженной. На заболеваемости в регионе скажется наплыв беженцев из Донбасса. Всех граждан, прибывающих из ЛНР и ДНР, тестируют на коронавирус. Сотрудники Роспотребнадзора уже выявили случаи заболевания среди приезжих.