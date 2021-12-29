Ростов и Шахты - лидеры по ежесуточному приросту заболевших коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

Ростов снова оказался в лидерах среди городов по ежесуточному приросту новых заболевших коронавирусом. За последние 24 часа в городе положительные тесты на COVID-19 получили 124 человека. Вторую позицию заняли Шахты и 17 инфицированных. Третья ступенька досталась Волгодонску с 15 заболевшими.За последние сутки вирус нашли у 349 человек из 53 муниципальных образований. В целом же ситуация с распространением ковида в области стабилизировалась. Если эпидемия пойдет на спад, то власти могут еще смягчить ограничения.