Ростов оказался в четвёрке городов ЮФО с самыми высокими ценами на бензин



Ростов-на-Дону стал четвёртым городом в Южной федеральном округе по ценам на бензин. Согласно данным, опубликованным на сайте Росстате, список возглавил Севастополь. Самое дешёвое топливо оказалось в Волгограде.



В Донской столице литр бензина, в среднем, стоит 46,07 рублей. В Краснодаре стоимость немного выше — 46,63 рублей. На втором месте находится Симферополь с ценой 48,85 рублей. В Севастополе автовладельцам приходится платить 49,14 рублей. В Волгограде же — 44,23 рубля.



С дизельным топливом же наблюдается другая ситуация. В Ростове-на-Дону цена оказалась самой низкой в округе. Стоимость составляет 44,72 рублей.