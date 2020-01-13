Ростов попал в топ-5 городов ЮФО с высокими ценами на топливо



Ростов-на-Дону вошёл пятёрку городов с самыми высокими ценами на топливо в ЮФО. Такие данные опубликовал Ростовстат.



Средняя цена на бензин АИ-92 в донской столице составляет 43,78 рубля. Самая высокая стоимость — в Севастополе (44,32 рубля). На втором месте оказался Симферополь (44, 28 рубля), на третьем — Майкоп (43,86 рубля), на пятом — Краснодар (43,51 рубля).



По цене на бензин АИ-95 Краснодар обогнал Ростов, сдвинув его на пятое место. В донской столице автомобилисты платят 47,57 рубля, в Краснодаре — 47,66 рубля, в Майкопе — 48,16 рубля, в Симферополе —48,80 рубля, в Севастополе — 48,84 рубля.



В списке городов по ценам на дизельное топливо Ростов также оказался на пятой строчке. Здесь средняя цена за топливо составляет 46,2 рубля. На четвёртом месте находится Астрахань (46,87 рубля), на третьем — Волгоград (47,61 рубля), на втором — Симферополь (49,28 рубля), на первом — Севастополь (49,73 рубля).