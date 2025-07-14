Атмосферный фронт окклюзии принесет в Ростовскую область тропические ливни

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В ближайшие 24 часа на территории Ростовской области ожидается ливень из-за прохождения атмосферного фронта. Такие прогнозы были сделаны специалистами-метеорологами на 14 июля.Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что в Центральной России синоптическая ситуация будет определяться влиянием атмосферного фронта окклюзии. Этот тип фронта образуется при столкновении холодного и тёплого воздушных масс. В летнее время он часто приносит с собой сильные ливни с грозами.По прогнозам синоптиков, после полудня ожидаются дожди с грозами, которые продлятся не более двух часов. Учитывая, что температура воздуха будет держаться на уровне +37…+40 градусов, не стоит ожидать, что ливень принесёт облегчение от жары.