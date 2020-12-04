Ростов лидирует по количеству зараженных COVID-19 в 39 муниципалитетах области

В Ростовской области большинство зараженных коронавирусом составили жители донской столицы. Об этом 7 декабря сообщили в региональном правительстве.За минувшие сутки медики зарегистрировали рекордное число заболевших вирусом - 361 человек на территории 39 муниципалитетов области. Большая часть инфицированных - ростовчане (130 человек). На втором месте по количеству новых зараженных - Таганрог. Там вирус подхватили 26 человек. В Зерноградском районе заболели 19 жителей, а в Батайске и Сальском районе - по 18. В Новошахтинске выявили 11 пациентов с коронавирусом. По 10 - в Неклиновском и Матвеево-Курганском. В Мясниковском и Азовском районах с инфекцией борются по девять дончан, в Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Заветинском, Чертковском и Каменском районах - по семь.По шесть человек заразились в Гуково и Егорлыкском. Немного меньше - по пять, - в Миллерово, Шахтах и Азове. В Кагальницком и Аксайском районах инфицированы по четыре жителя. В Верхнедонском, Целинском, Песчанокопском районах и Волгодонске - по три.В Багаевском и Дубовском районах медики зафиксировали по два случая заболевания коронавирусом. Столько же - в Усть-Донецком, Красносулинском, Зимовниковском и Куйбышевском районах. Меньше всего заразились дончане, проживающие в Октябрьском, Милютинском, Семикаракорском, Белокалитвинском, Цимлянском, Родионово-Несветайском районах и Зверево. На территории этих муниципалитетов специалисты выявили по одному дончанину.Всего за период пандемии количество пациентов с коронавирусом достигло 42 417 человек. Из них 1 496 стали жертвами инфекции.