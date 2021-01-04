Ростов лидирует по количеству новых заболевших COVID-19 в области

За сутки медики выявили 394 случая заражения коронавирусом в 47 городах и районах Ростовской области. Наибольшее количество заболевших составили жители донской столицы (156 человек).На втором месте оказался Таганрог (10 человек), третье делят Волгодонск, Шахты, Батайск, а также Азовский и Красносулинский районы. В этих муниципалитетах инфицированы по девять человек. По восемь пациентов с COVID-19 появились в Цимлянском, Куйбышевском, Белокалитвинском и Пролетарском районах.В Гуково и Каменске-Шахтинском заразились по семь человек. Столько же людей подхватили вирус в Семикаракорском и Миллеровском районах. В Веселовском, Зерноградском, Неклиновском, Аксайском и Сальском районах диагноз подтвердился у шести жителей каждого муниципалитета. В Егорлыкском, Матвеево-Курганском, Кагальницком, Зимовниковском, Орловском, Песчанокопском, Тарасовском, Мясниковском районах и городе Новочеркасске заболели по пять человек.Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Верхнедонского, Шолоховского, Чертковского районов и Азова, в Кашарском, Константиновском, Тацинском, Усть-Донецком, Родионово-Несветайском, Боковском и Каменском - по три.В Советском, Ремонтненском, Багаевском и Дубовском районах медики выявили всего по два случая заражения. Меньше всего заболевших оказалось на территории Донецка, Заветинского и Морозовского районов. Там коронавирус подхватили по одному человеку.Всего с начала пандемии в Ростовской области диагноз «коронавирус» получили 56 329 человек. Из них 2 242 пациентов врачам не удалось спасти.