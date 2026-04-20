Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 20 апреля

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о запланированных отключениях электроэнергии практически во всех районах города с 20 по 24 апреля. «Донэнерго» сообщает, что отключения связаны с проведением плановых работ на электросетях.Временные неудобства затронут широкий круг потребителей. Компания просит жителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать свои действия.просп. Кировский, 69; ул. Тельмана, 110, 118; ул. Города Волос, 99-101, 103; ул. Мечникова, 11-17; ул. Джапаридзе, 1-17, 2-8; ул. Раевского, 12-26, 51-65.просп. Буденновский, 1Г; ул. Тургеневская, 18; ул. Турмалиновская, 60, 144; пер. Обуховский, 3; ул. Солидарности, 1-129, 2-114; пер. Норильский, 14-28; ул. Александра Блока, 27-39, 28-36; ул. Западный Карьер, 6; 26-я Линия, 29-47; ул. Буйнакская, 1-3, 2; 28-я Линия, 55-69.просп. Коммунистический, 6, 6/1, 4/1, 10, 10а, 8/1, 12Б; просп. Стачки, 193/3.20-21 апреля (с включением на ночь):ул. Цусимский, 15-63, 30-32.ул. 26 Июня, 107-127; ул. Брянская, 1-13, 2-12; пер. Сочинский, 1-13, 2-12; пер. Туапсинский, 1-11, 35, 2-58; 35-я Линия, 21-81; 37-я линия, 12-76, 25-97; 39-я Линия, 24-90; ул. Богданова, 58-74; ул. 2-я Пролетарская, 51-55, 44-54; ул. Сарьяна, 48-66, 55-73; пер. Свирский, 35-71, 40-78; пер. Ладожский, 41-93, 36-100; пер. Тверский, 37-97, 38-94; пер. Клязьминский, 74-94; ул. Белорусская, 90-106; ул. Украинская, 109-125, 88-104.Полный график отключений на 21, 22, 23 и 24 апреля доступен на сайте «Донэнерго».