Ростовчане лидируют по количеству новых инфицированных COVID-19 в регионе

В Ростовской области за сутки коронавирус выявили в 37 городах и районах. COVID-19 подхватили 389 человек, сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 18 декабря инфекцию выявили у 46 614 человек, в том числе 389 заразились за минувшие сутки. Из них 157 - жители донской столицы. Второе место по числу новых заболевших делят Батайск и Чертковский район. На территории этих муниципалитетов инфицированы по 15 человек. Коронавирус подтвердился у 13 таганрожцев и 12 шахтинцев.В Волгодонске, Азове и Цимлянском районе пациентами с COVID-19 стали по 11 человек. В Целинском с болезнью борются 10 жителей, а в Матвеево-Курганском, Егорлыкском, Сальском, Неклиновском районах и Новочеркасске - по девять. По восемь дончан заразились в Тарасовском и Миллеровском районах, а в Морозовском и Заветинском - по семь. Опасный вирус выявили у шести человек в Аксайском районе. Немного меньше, по пять, - на территории Новошахтинска, Донецка, а также Октябрьского и Боковского районов.В Веселовском и Азовском коронавирус подхватили по четыре человека. Заболели по три дончанина, проживающих в Каменском, Песчанокопском, Багаевском районах и Каменске-Шахтинском. В Гуково диагноз подтвердился у двух человек. Столько же инфицированы в Мясниковском, Кагальницком, Красносулинском и Милютинском районах. В Усть-Донецком, Зерноградском и Зимовниковском специалисты выявили наименьшее число случаев заражения. На территории этих районов COVID-19 заболели по одному жителю донского региона.За прошедшие сутки увеличилось и число жертв пандемии. Вирус унес жизни 24 человек: 10 женщин в возрасте от 60 до 90 лет и 14 мужчин от 37 до 80 лет. Всего от COVID-19 скончались 1 782 человека.