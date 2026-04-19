Движение транспорта в Ростове ограничат на четыре месяца из-за ремонта водопровода

Движение транспорта в Ростове-на-Дону ограничат на четыре месяца из-за ремонта водопровода. Об этом ростовчанам сообщили в администрации города.С 6 мая по 30 сентября 2026 года в связи с проведением работ на подземных коммуникациях (водопровод) будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках улиц:• ул. Тамбовская: на участке от ул. Зоологической до строения на ул. Тамбовской, 2Б.• ул. Курская: на участке от строения на ул. Курской, 1/1 до ул. Репейной.• ул. Репейная: на участке от начала улицы до строения на ул. Репейной, 13.