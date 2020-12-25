За сутки коронавирус выявили в 37 муниципалитетах Ростовской области

В Ростовской области с 27 по 28 декабря коронавирусом заболели 390 человек. Ими оказались жители 37 городов и районов региона.Наибольшее количество зараженных составили ростовчане - 162 человека. Новошахтинск оказался на втором месте по числу инфицированных дончан. Там COVID-19 подхватили 14 человек. Третье место делят Батайск и Новочеркасск - в каждом городе врачи зафиксировали по 10 новых случаев заболевания коронавирусом.В Белокалитвинском районе пациентами с COVID-19 стали девять человек, а в Сальском, Усть-Донецком, Неклиновском и Миллеровском - по восемь. По семь инфицированных медики выявили на территории Таганрога, Гуково, Каменска-Шахтинского, а также Красносулинского района. В Зимовниковском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах заболели по шесть человек. Столько же дончан коронавирус подхватили в Кагальницком, Пролетарском, Ремонтненском, Октябрьском и Чертковском районах.В Азове и Шахтах заразились по пять жителей. Аналогичная ситуация и в Верхнедонском, Багаевском, Егорлыкском, Морозовском, Песчанокопском, Целинском, Тацинском, Веселовском, Зерноградском районах. В Милютинском, Мясниковском и Цимлянском - по три новых инфицированных. Меньше всего заболевших оказалось в Каменском районе - диагноз подтвердился у трех человек.