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Коронавирус в Ростовской области выявили во всех городах и районах

Коронавирус в Ростовской области выявили во всех городах и районах
Новых заболевших коронавирусом выявили во всех городах и районах Ростовской области. За последние сутки в регионе зафиксировали 429 случаев заражения инфекцией.

Лидером среди муниципалитетов стал Ростов. Тут вирус подтвердился у 167 человек. На втором месте оказались Азовский и Аксайский районы, в которых по 14 новых заболевших. 11 зараженных – в Каменске-Шахтинском.

Единичные случаи заболевания выявлены в семи районах и одном городе – Волгодонске.

Ситуация с распространением инфекции становится все более напряженной. Если эпидемия не пойдет на спад, власти могут вернуть ковидные ограничения.

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