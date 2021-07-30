Коронавирус в Ростовской области выявили во всех городах и районах

Новых заболевших коронавирусом выявили во всех городах и районах Ростовской области. За последние сутки в регионе зафиксировали 429 случаев заражения инфекцией.Лидером среди муниципалитетов стал Ростов. Тут вирус подтвердился у 167 человек. На втором месте оказались Азовский и Аксайский районы, в которых по 14 новых заболевших. 11 зараженных – в Каменске-Шахтинском.Единичные случаи заболевания выявлены в семи районах и одном городе – Волгодонске.Ситуация с распространением инфекции становится все более напряженной. Если эпидемия не пойдет на спад, власти могут вернуть ковидные ограничения.