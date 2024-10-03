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На уборку зданий казначейства Ростовской области выделят 23,6 миллиона рублей

На уборку зданий казначейства Ростовской области выделят 23,6 миллиона рублей
Подрядная организация в течение двух лет будет обеспечивать чистоту и порядок в 23 зданиях казначейства Ростовской области. Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок 2 октября.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет поддерживать чистоту внутри и снаружи всех 23 зданий в разных городах региона. Все адреса объектов указаны в документации.

Контракт с подрядной организацией будет заключен на два года — с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2026 года. Подрядчик будет обязан организовать работу нескольких групп уборщиков. Они будут заниматься сбором и выносом мусора, химчисткой мебели, влажной и сухой уборкой, а также другими обязанностями.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит уход за прилегающей территорией. Работники должны будут следить за побелкой деревьев, красить бордюры, а также расчищать дороги от снега и листьев.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 октября. На следующий день после подачи заявок организация объявит победителя. Финансирование контракта будет осуществляться из федерального бюджета.
Фото: соцсети
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