На уборку зданий казначейства Ростовской области выделят 23,6 миллиона рублей

Фото: соцсети

Подрядная организация в течение двух лет будет обеспечивать чистоту и порядок в 23 зданиях казначейства Ростовской области. Информация о тендере была размещена на сайте госзакупок 2 октября.Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет поддерживать чистоту внутри и снаружи всех 23 зданий в разных городах региона. Все адреса объектов указаны в документации.Контракт с подрядной организацией будет заключен на два года — с 1 ноября 2024 года по 30 ноября 2026 года. Подрядчик будет обязан организовать работу нескольких групп уборщиков. Они будут заниматься сбором и выносом мусора, химчисткой мебели, влажной и сухой уборкой, а также другими обязанностями.Кроме того, в обязанности подрядчика входит уход за прилегающей территорией. Работники должны будут следить за побелкой деревьев, красить бордюры, а также расчищать дороги от снега и листьев.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 10 октября. На следующий день после подачи заявок организация объявит победителя. Финансирование контракта будет осуществляться из федерального бюджета.