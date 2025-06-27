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Пенсионерка без вести пропала в Ростове-на-Дону

Пенсионерка без вести пропала в Ростове-на-Дону
В Ростове разыскивают без вести пропавшую 71-летнюю женщину. О том, где находится Лариса Ковальчук, ничего не известно с 25 июня.

В тот день она покинула дом и исчезла. Когда пенсионерка перестала выходить на связь, близкие встревожились. Они обратились в полицию и привлекли волонтеров.

Рост пенсионерки — 165 сантиметров, она нормального телосложения. У нее светлые волосы и серо-голубые глаза.

Предполагает, что она одета в желтую куртку, белую в синюю полоску футболку и серые штаны, а обута в коричневые шлепанцы.

Если у вас есть информация о местонахождении Ларисы Ковальчук, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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