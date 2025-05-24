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Родственники разыскивают без вести пропавшего 14-летнего мальчика

Родственники разыскивают без вести пропавшего 14-летнего мальчика
Родственники разыскивают без вести пропавшего 14-летнего мальчика. Павел Еремеев не выходит на связь с вечера 23 мая.

Мальчик живет в хуторе Самбурове, расположенном в Каменском районе. В тот вечер подросток не вернулся в свой дом. Обеспокоенные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы. По информации, предоставленной матерью мальчика изданию DonDay, подростка видели в городе Каменске-Шахтинском в компании девушки.

В день исчезновения на Павле были надеты синие шорты, кремовая футболка с логотипом «Найк» впереди и светло-голубая кепка.

Предполагается, что ребенок мог предпринять попытку покинуть хутор или уже уехал из него.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефону экстренной службы: 112.
Фото: Соцсети
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