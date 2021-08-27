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На Дону разыскивают 14-летнего мальчика, пропавшего без вести

На Дону разыскивают 14-летнего мальчика, пропавшего без вести
В Ростовской области без вести пропал 14-летний мальчик. О местонахождении Романа Стрельцова ничего не известно вторые сутки.

Юный житель города Новочеркасска ушел из дома 28 августа. С тех пор он не вернулся. Родственники не знают, куда мог направляться подросток. Они написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.

Телосложение пропавшего худощавое, рост составляет 182 сантиметра. У школьника темно-русые короткие волосы и серо-голубые глаза. Последний раз его видели в темных шортах до колен, синей футболке и такого же цвета кедах.

Если вы видели Романа Стрельцова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.

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