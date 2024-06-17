Родственники пропавшего бойца СВО из Ростовской области сдали тест ДНК
Родные 42-летнего бойца СВО из Ростовской области сдали тест ДНК. Об этом 17 июня сообщил DonDay.ru. Вероятно, по результатам анализа пропавшего мужчину будут искать среди погибших.
Рядовой Александр Слабченко из слободы Кашары отправился добровольцем на передовую. В феврале он подписал документы, затем прошел подготовку. Мужчина пошел в первый бой 4 апреля. Накануне он писал жене с просьбой помолиться за него и обещанием вернуться домой. Это было последним сообщением родным от старшего наводчика десантно-штурмового отделения. Больше на связь Александр не выходил.
Известно, что Александр в тот день находился под Угледаром. С 8 апреля он числится пропавшим без вести в Минобороны РФ.
Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшего, позвоните по номеру: +7-996-438-89-41 (жена Ирина).