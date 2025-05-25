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Родные ищут без вести пропавшую 73-летнюю жительницу Шахт

Родные ищут без вести пропавшую 73-летнюю жительницу Шахт
Родные ищут без вести пропавшую 73-летнюю жительницу Шахт. С 23 мая о местонахождении Антонины Андреевой ничего не известно.

В тот день она ушла из дома и не вернулась. Женщина может нуждаться в медицинской помощи. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.

Рост Антонины — 167 сантиметров, у неё нормальное телосложение, каштановые волосы и тёмно-карие глаза. Последний раз женщину видели одетой в светло-бежевую кофту, серые брюки и светло-бежевые туфли.

Если вы обладаете информацией о местонахождении Антонины Андреевой, то сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт.
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