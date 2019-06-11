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Родители забрали из Ростова останки погибшего на Донбассе американца

Родители забрали из Ростова останки погибшего на Донбассе американца

Останки погибшего на Донбассе американца Уильяма Пола Рейли переданы родным. Для этого родители мужчины специально приезжали в Ростов.

После того как тело гражданина Америки было обнаружено на территории Донецкой Народной Республики, была проведена экспертиза. Исследование подтвердило, что останки принадлежат пропавшему в 2015 году в ДНР Полу Рейли.
- Родители погибшего настояли на повторной экспертизе, которая проводилась уже в Ростове, - рассказал источник Rostov.ru. – После того как исследование было завершено, они забрали останки сына на родину.

Новая экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат Полу Рейли. 13 июня родители покинули Ростов вместе с телом сына, чтобы похоронить его на родине.

Напомним, 30-летний гражданин Америки Ульям Пол Рейли прибыл в Ростовскую область весной 2015 года. Он собирался участвовать в гуманитарной миссии, помогать мирным жителям и ополчению Донбасса. Мужчина несколько дней провёл в Ростове, откуда отправился в зону боевых действий. Последний раз он выходил на связь 24 июня 2015 года.

Родные в Америке пытались сделать всё возможное, чтобы разыскать мужчину. До последнего дня они рассчитывали найти его живым. Все надежды рухнули в ноябре 2018 года, когда на одном из кладбищ ДНР обнаружили безымянное захоронение. Полученные от местных жителей сведения дали основания предполагать, что захоронение принадлежит иностранцу. Останки были извлечены из земли и переданы на ДНК-экспертизу. К сожалению, её результат оказался неутешительным для родных Пола Рейли.

Обстоятельства гибели гражданина Америки до сих пор доподлинно неизвестны.

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