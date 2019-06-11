Родители забрали из Ростова останки погибшего на Донбассе американца





Останки погибшего на Донбассе американца Уильяма Пола Рейли переданы родным. Для этого родители мужчины специально приезжали в Ростов.



После того как тело гражданина Америки было обнаружено на территории Донецкой Народной Республики, была проведена экспертиза. Исследование подтвердило, что останки принадлежат пропавшему в 2015 году в ДНР Полу Рейли.

- Родители погибшего настояли на повторной экспертизе, которая проводилась уже в Ростове, - рассказал источник Rostov.ru. – После того как исследование было завершено, они забрали останки сына на родину.



Новая экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат Полу Рейли. 13 июня родители покинули Ростов вместе с телом сына, чтобы похоронить его на родине.



Напомним, 30-летний гражданин Америки Ульям Пол Рейли прибыл в Ростовскую область весной 2015 года. Он собирался участвовать в гуманитарной миссии, помогать мирным жителям и ополчению Донбасса. Мужчина несколько дней провёл в Ростове, откуда отправился в зону боевых действий. Последний раз он выходил на связь 24 июня 2015 года.



Родные в Америке пытались сделать всё возможное, чтобы разыскать мужчину. До последнего дня они рассчитывали найти его живым. Все надежды рухнули в ноябре 2018 года, когда на одном из кладбищ ДНР обнаружили безымянное захоронение. Полученные от местных жителей сведения дали основания предполагать, что захоронение принадлежит иностранцу. Останки были извлечены из земли и переданы на ДНК-экспертизу. К сожалению, её результат оказался неутешительным для родных Пола Рейли.



Обстоятельства гибели гражданина Америки до сих пор доподлинно неизвестны.